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Создатели Scorn извинились перед игроками за свои высказывания

Создатели Scorn извинились перед игроками за свои высказывания


Похоже, что скандал вокруг разработчиков игры Scorn подошел к концу. Кратко напомним его суть. Пару дней назад разработчики игры Scorn поделились на Kickstarter новостями, что игра не выйдет в 2021 году, предложив игрокам, которые недовольны, вернуть деньги и лишний раз их не беспокоить. Некоторые игроки возмутились тоном разработчиков и действительно стали оформлять на Kickstarter возврат средств.

Теперь же разработчики выпустили новое сообщение для игроков, которые поддержали Scorn. В нем они признали, что были несколько грубы по отношению к тем, кто поддержал их краудфандинг. Генеральный директор Ebb Software отметил, что прочитав еще раз [то что было опубликовано], стало ясно, что они не должны выражать столь враждебным тоном идеи и планы людям, которые им помогают.

Вместе с тем, представители Ebb Software рассказали, что сильно изменились за последние годы. Их команда разработчиков выросла с 20 человек до 56. Они отметили, что теперь у них будет отдельный специалист для коммуникации с сообществом, чтобы больше не возникало таких проблем. Кроме того, разработчики Scorn пообещали ежемесячные отчеты о развитии игры.

Напомним, что Scorn будет в Game Pass в день релиза.

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По материалам: newxboxone

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