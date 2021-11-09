США возродили орган командования ракетами средней дальности в Европе

Вадим Карасев

Соединенные Штаты Америки официально возродили 56-е командование полевой артиллерии. В годы холодной войны оно отвечало за ракеты средней дальности Pershing II, развернутые на тот момент в Европе и являвшиеся одним из главных факторов нагнетания напряженности.

В европейском управлении Армии США подтвердили, что провели соответствующую церемонию на базе "Клэй Казерне" в Висбадене, ФРГ. Новый штаб будет развернут в населенном пункте Майнц-Кастель, расположенном неподалеку. Уже назначен его начальник — это генерал-майор Стивен Мараниан.

"Реактивация 56-го артиллерийского командования даст Армии США в Европе и Африке значительные возможности в проведении межвидовых операций", — сказал он, комментируя решение Вашингтона.

Глава армии США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи очертил основные функции, возложенные на 56-е командование: оно займется планированием и координацией применения упомянутых межвидовых огневых систем поражения. Таким образом в Пентагоне намерены повысить показатели готовности и уровня взаимодействия как на учениях, так и в случае боевых действий.

Как сообщал Ruposters, в прошлом месяце США потребовали от России убрать из Европы ракеты средней и меньшей дальности.