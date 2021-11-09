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Стоимость биткоина выросла на 7,5% и обновила исторический максимум

Стоимость биткоина выросла на 7,5% и обновила исторический максимум

Цена на биткоин обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 67 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance биткоин по состоянию на 02:25 московского времени вырос в цене на 7,5% — до 67,63 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Цена на самую популярную криптовалюту в мире вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.

Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин несколько подешевел — суммарно почти на 35 процентов. После достижения апрельского рекорда криптовалюта не смогла закрепиться на этом уровне, и в мае потеряла почти треть своей стоимости — тогда цена на нее обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

Ранее сообщалось, что Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» предложило службе по тарифам Иркутской области разработать и утвердить тарифы на электроэнергию для майнеров. Об этом говорится в постановлении ассоциации.

В октябре губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в письме на имя вице-премьера РФ Александра Новака (копия документа есть в редакции IRK.ru), что в Иркутской области в 2021 году наблюдается стремительный рост энергопотребления среди населения, который превышает аналогичные показатели прошлого года на 159%. Власти региона связывают это с деятельностью подпольных майнеров. Чтобы избежать негативных последствий для сетей и энергохозяйства, в регионе возможно введение дополнительных групп дифференциации энерготарифов для майнеров.

«Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте электропотребления со стороны „подпольного майнинга“ по тарифам для населения, что дополнительно ухудшается введенным властями Китая запретом на майнинг и перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область в силу географической близости. Ситуация является для региона непредсказуемым событием, приводит к существенным нагрузкам на электросетевой комплекс, с риском развития сложных аварий и чрезвычайных ситуаций, усугубляет проблему перекрестного субсидирования», — говорится в письме.
Минэнерго РФ поддержало идею губернатора Иркутской области об особых тарифах на электричество для майнеров. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов

В Иркутской области самые низкие в стране тарифы для населения: во втором полугодии 2021 года горожане платят за один киловатт-час 1,23 рубля, жители села — 0,861 рубля. В последние четыре года показатель в среднем находился на уровне 5,9 миллиарда киловатт-часов, а за первое полугодие 2021-го составил 4,7 миллиарда.

Предыдущая новость по этой теме:

Предприниматели Иркутской области предложили разработать тарифы на электроэнергию для майнеров

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По материалам: irk

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