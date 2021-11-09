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Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября

Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября

Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года обсудили члены Стратегического совета. Его рассмотрят в первом чтении на сессии Законодательного собрания региона 17 ноября. Цель документа — сделать Приангарье регионом, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим региона. Об этом на первом заседании Стратегического совета рассказала министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун.

Заседание прошло 9 ноября под руководством его сопредседателей — спикера Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова и первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗС.

Члены Стратегического совета внесли ряд предложений, в частности по конкретизации планов по каждой отрасли экономики и по стимулированию бизнеса к частно-государственному партнерству. В целом члены совета выступили в поддержку законопроекта и выразили готовность работать над подготовкой предложений и поправок ко второму чтению.

Александр Ведерников:
— Инициатором создания Совета выступило Законодательное собрание. Он, в первую очередь, создавался для того, чтобы упорядочить процесс работы над стратегией региона, сделать ее более эффективной. Ваш богатый опыт и знания помогут нам подготовить качественные поправки, отполировать все шероховатости, чтобы стратегия работала на развитие региона, его инвестиционную привлекательность, и главное — на улучшение качества жизни людей.

В стратегии выделены четыре основных приоритета: накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства для жизни, сохранение уникальной экосистемы региона, экономический рост и эффективное управление. В целом стратегия охватывает все самые важные сферы жизнедеятельности региона: здравоохранение, образование, социальную сферу, культуру, физкультуру и спорт, транспорт, ЖКХ, туризм, экологию и так далее.

Константин Зайцев:
— Большую часть работы над стратегией социально-экономического развития мы провели совместно с Законодательным собранием Иркутской области, прошло согласование в Минэкономразвития России. Ждём предложений от экспертного сообщества.

В соответствии с законодательством, проект о стратегии социально-экономического развития должен рассматриваться минимум в двух чтениях. Законопроект уже внесен в Законодательное собрание, его рассмотрение в первом чтении запланировано на сессии 17 ноября. После чего начнется работа над поправками к законопроекту во втором чтении.

Ранее Законодательное собрание внесло изменения в закон «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области», предусматривающий создание Стратегического совета. Совместный консультативно-совещательный орган создали в целях обеспечения взаимодействия между Законодательным собранием и правительством области по вопросам разработки, рассмотрения, утверждения и реализации стратегии социально-экономического развития региона. Состав Совета формируется Законодательным собранием и правительством Иркутской области. В него вошли 24 эксперта.

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По материалам: irk

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