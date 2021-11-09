Студентки из Кембриджа снялись на улице совершенно голыми ради благотворительности

Вадим Карасев

Студенты Кембриджcкого университета сфотографировались голыми для эротического календаря, сообщает Daily Mail. Все вырученные с его продаж деньги планируется направить на благотворительность.

Участниками эротической фотосессии стали 78 членов спортивных команд Кембриджского университета, занимающиеся нетболом, гимнастикой и американским футболом.



Откровенные снимки были сделаны для календаря в различных локациях рядом с городом Кембридж на востоке Англии.

"Мы немного переживали, потому что приходилось раздеваться на публике. Не хотелось никого оскорблять. К счастью, за все время нам повстречались только пара бегунов и людей с собаками", — заявил фотограф Эндрю Вилкинсон.

Участникам фотосессии пришлось позировать перед камерами абсолютно голыми, прикрывая свои интимные места спортивным инвентарем.

"Мы использовали атрибуты нашего вида спорта, чтобы сохранить некоторую скромность, несмотря на наготу", — отмечают участники фотосессии.



Как сообщается, вырученные с продаж календаря средства планируется направить в такие организации, как Jimmy's Cambridge, Teenage Cancer Trust, Student Minds и Rainforest Trust.



Как писал NEWSTES, ранее "крановщицы" из Татарстана снялись без лифчиков и трусов для эротического календаря на 2021 год.