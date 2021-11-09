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Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового руководителя

Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового руководителя


В начале октября стало известно, что студия Arkane Lyon, которая является частью Bethesda, а, соответственно, и Microsoft, лишается своего руководителя. Команду покинул Ромуальд Капрон, который был директором студии всего 2 года, а до этого он более 15 лет работал в ней на разных должностях.

Теперь известно, кто стал приемником Капрона в должности руководителя Arkane Lyon. За команду будет отвечать Динга Бакаба, бывший соруководитель разработки Deathloop. Отмечается, что Бакаба при этом будет не только директором Arkane Lyon, но и творческим содиректором (его бывшая должность).

В Arkane Lyon Динга Бакаба работает с 2010 года. Он был игровым директором Wolfenstein: Youngblood и ведущим дизайнером проектов Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider.

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По материалам: newxboxone

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