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Суд обязал Ripple передать SEC внутренние записи компании

Суд обязал Ripple передать SEC внутренние записи компании


Мировой судья Сара Нетберн предписала Ripple передать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) внутренние аудио- и видеозаписи. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.



В постановлении говорится, что компания должна выполнить требование «без промедления». Сторонам предписано встретиться для обсуждения того, какая именно информация лучше всего отвечает требованиям истца.


«Ripple приказано провести разумный поиск соответствующих видео- и аудиозаписей и подготовить соответствующие документы», — подчеркнула Нетберн.



Речь идет о записях с общих собраний, начиная с четвертого квартала 2014 года, встречах с SBI Holdings и другом. Ripple и японский финансовый конгломерат заключили партнерство в 2016 году. В рамках соглашения они создали совместное предприятие SBI Ripple Asia.


В конце августа финтех-компания согласилась передать регулятору запрошенные данные.


В октябре Комиссия потребовала аудио- и видеозаписи встреч, на которых CEO фирмы Брэд Гарлингхаус и ее сооснователь Крис Ларсен, а также иные высокопоставленные сотрудники обсуждали связанные с иском темы. По мнению SEC, ответчик использовал «ошибочную методологию поиска» записей, исключив «весьма убедительные доказательства».


Ранее Нетберн обязала калифорнийскую компанию передать регулятору доступ к сообщениям сотрудников в мессенджере Slack.


https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/

Напомним, в октябре управляющий директор компании Ripple в Европе Сэнди Янг и глава британского подразделения биткоин-биржи Gemini Блэр Холлидей раскритиковали подход SEC к регулированию криптоиндустрии.


Позже Гарлингхаус заявил, что успех Ethereum частично обусловлен благосклонным отношением со стороны Комиссии. Он посчитал несправедливой ситуацию, в которой SEC классифицирует XRP в качестве ценной бумаги, но не имеет претензий к ETH.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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