Суд обязал Ripple передать SEC внутренние записи компании

Мировой судья Сара Нетберн предписала Ripple передать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) внутренние аудио- и видеозаписи. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP 1/6 Judge Netburn granted the SEC’s Motion to Compel Ripple to search for and turn over video and audio recordings of internal Ripple meetings. But the Order had limitations as described below. Judge Netburn ruled as follows:

В постановлении говорится, что компания должна выполнить требование «без промедления». Сторонам предписано встретиться для обсуждения того, какая именно информация лучше всего отвечает требованиям истца.

«Ripple приказано провести разумный поиск соответствующих видео- и аудиозаписей и подготовить соответствующие документы», — подчеркнула Нетберн.

3/6 technology used to transcribe voicemail messages) and the use of search terms. Accordingly, Ripple is ORDERED to conduct a reasonable search of the relevant video and audio-taped recordings and produce responsive documents. Because Ripple represents that it has more than