Суд обязал Ripple передать SEC внутренние записи компании

Мировой судья Сара Нетберн предписала Ripple передать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) внутренние аудио- и видеозаписи. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP 1/6 Judge Netburn granted the SEC’s Motion to Compel Ripple to search for and turn over video and audio recordings of internal Ripple meetings. But the Order had limitations as described below. Judge Netburn ruled as follows: — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) November 8, 2021

В постановлении говорится, что компания должна выполнить требование «без промедления». Сторонам предписано встретиться для обсуждения того, какая именно информация лучше всего отвечает требованиям истца.

«Ripple приказано провести разумный поиск соответствующих видео- и аудиозаписей и подготовить соответствующие документы», — подчеркнула Нетберн.

3/6 technology used to transcribe voicemail messages) and the use of search terms. Accordingly, Ripple is ORDERED to conduct a reasonable search of the relevant video and audio-taped recordings and produce responsive documents. Because Ripple represents that it has more than — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) November 8, 2021

Речь идет о записях с общих собраний, начиная с четвертого квартала 2014 года, встречах с SBI Holdings и другом. Ripple и японский финансовый конгломерат заключили партнерство в 2016 году. В рамках соглашения они создали совместное предприятие SBI Ripple Asia.

В конце августа финтех-компания согласилась передать регулятору запрошенные данные.

В октябре Комиссия потребовала аудио- и видеозаписи встреч, на которых CEO фирмы Брэд Гарлингхаус и ее сооснователь Крис Ларсен, а также иные высокопоставленные сотрудники обсуждали связанные с иском темы. По мнению SEC, ответчик использовал «ошибочную методологию поиска» записей, исключив «весьма убедительные доказательства».

Ранее Нетберн обязала калифорнийскую компанию передать регулятору доступ к сообщениям сотрудников в мессенджере Slack.

https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/

Напомним, в октябре управляющий директор компании Ripple в Европе Сэнди Янг и глава британского подразделения биткоин-биржи Gemini Блэр Холлидей раскритиковали подход SEC к регулированию криптоиндустрии.

Позже Гарлингхаус заявил, что успех Ethereum частично обусловлен благосклонным отношением со стороны Комиссии. Он посчитал несправедливой ситуацию, в которой SEC классифицирует XRP в качестве ценной бумаги, но не имеет претензий к ETH.



