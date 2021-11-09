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Сын Эвелины Бледанс отбился от рук

Сын Эвелины Бледанс отбился от рук
Актриса и ведущая Эвелина Бледанс призналась, что Семен перестал ее слушаться. Артистка рассказала о воспитании 9-летнего Семена. 52-летняя Эвелина Блёданс привлекла помощников к обучению особенного ребенка. Младший сын теледивы родился с генетическим заболеванием. Еще до появления на свет мальчика врачи обнаружили у него синдром Дауна. Эвелина никогда не скрывала Семена от публики. Звездная мама не стесняется рассказывать о том, с какими проблемами ей приходится сталкиваться. Звезда «Маски-шоу» активно занимается развитием сына. Эвелина специально отправила мальчика в обычную школу, чтобы он мог общаться со сверстниками. Во время пандемии звезда задумалась о том, чтобы продолжить обучение на дому.
Эвелина Бледанс с сыном «Была мысль перевести его на семейное обучение, поэтому долго мы обсуждали данный вопрос, но приняли решение немного походить в школу, пообщаться с учителями и учениками. Хотя, конечно, пандемия внесла свои коррективы, и сейчас многие переходят на домашнее обучение», — отметила актриса. В этом году Семен пошел в третий класс. По словам звездной мамы, мальчик усваивает школьную программу, а вот с поведением возникают трудности. Блёданс привлекла помощников, чтобы ее ребенок мог выполнять домашние задания. «Меня он не слушает, поэтому уроки с ним не делаю. Этим занимается специально обученный человек», — приводит WomanHit слова Эвелины.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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