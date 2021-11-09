Техника из прошлого, которая до сих пор исправно служит своим владельцам 09.11.2021

Мини-холодильник 1983 года, который до сих пор отлично служит. Три поколения носили в нём еду на работу и пиво на пикники.Будит меня с 1991 годаЯ купил этот виниловый проигрыватель в 1999 году, и он по-прежнему отлично звучитАнтикварные швейные ножницы, которые принадлежали ещё моей прабабушке. Они такие же острые, как и раньше, хоть я и не пользуюсь ими очень часто.Устройство для приготовления мороженого 1970 года. Я унаследовала его от своей бабушки, и оно по-прежнему делает отличное мороженое.Купил этот велосипед 1989 года, когда он был ещё новым. И он всё ещё в прекрасном состоянииЯ нашла термос 1977 года с кожаным чехлом в комплекте. В планах пользоваться им ещё очень долгоЭтот пылесос служит моим бабушке и дедушке с 1969 годаМой кассетный плеер 1987 года, который всё ещё очень круто работаетЗавтра моему вентилятору исполнится 40 летМоя крутая плита 1930-х годов. У неё 6 конфорок, 2 духовки и печь для хлеба.Это секундомер со времён Советского союза. Сейчас я использую его на своей работе в лаборатории.Моему калькулятору 47 летБабушка до сих пор пользуется холодильником 40-х годов прошлого векаБритва, которую я унаследовал от моего дедушки. Сменил лезвие, и готово. Это позолоченная бритва 1940-х годов.Камера 1958 года, которая перешла ко мне по наследству. Она всё ещё отлично работает и делает прекрасные фотографии