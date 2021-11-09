Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Техника из прошлого, которая до сих пор исправно служит своим владельцам 09.11.2021

Техника из прошлого, которая до сих пор исправно служит своим владельцам 09.11.2021
Мини-холодильник 1983 года, который до сих пор отлично служит. Три поколения носили в нём еду на работу и пиво на пикники.

Будит меня с 1991 года

Я купил этот виниловый проигрыватель в 1999 году, и он по-прежнему отлично звучит

Антикварные швейные ножницы, которые принадлежали ещё моей прабабушке. Они такие же острые, как и раньше, хоть я и не пользуюсь ими очень часто.

Устройство для приготовления мороженого 1970 года. Я унаследовала его от своей бабушки, и оно по-прежнему делает отличное мороженое.

Купил этот велосипед 1989 года, когда он был ещё новым. И он всё ещё в прекрасном состоянии

Я нашла термос 1977 года с кожаным чехлом в комплекте. В планах пользоваться им ещё очень долго

Этот пылесос служит моим бабушке и дедушке с 1969 года

Мой кассетный плеер 1987 года, который всё ещё очень круто работает

Завтра моему вентилятору исполнится 40 лет

Моя крутая плита 1930-х годов. У неё 6 конфорок, 2 духовки и печь для хлеба.

Это секундомер со времён Советского союза. Сейчас я использую его на своей работе в лаборатории.

Моему калькулятору 47 лет

Бабушка до сих пор пользуется холодильником 40-х годов прошлого века

Бритва, которую я унаследовал от моего дедушки. Сменил лезвие, и готово. Это позолоченная бритва 1940-х годов.

Камера 1958 года, которая перешла ко мне по наследству. Она всё ещё отлично работает и делает прекрасные фотографии
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Симоронский обряд «Зарядись энергией»
Симоронский обряд «Зарядись энергией»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Кехман заявил, что МХАТ ничего не должен Бузовой
Кехман заявил, что МХАТ ничего не должен Бузовой
Алтайский педвуз и Бохтарский университет будут продвигать русский язык в Таджикистане
Алтайский педвуз и Бохтарский университет будут продвигать русский
Минпросвещения России уделяет особое внимание качеству профессионального образования
Минпросвещения России уделяет особое внимание качеству
В Краснодарском крае появились еще три «Точки роста»
В Краснодарском крае появились еще три «Точки роста»
Техника из прошлого, которая до сих пор исправно служит своим владельцам 09.11.2021
Техника из прошлого, которая до сих пор исправно служит своим
В Game Pass добавили три ожидаемые новинки — на Xbox и PC
В Game Pass добавили три ожидаемые новинки — на Xbox и PC
Сюрприз в Game Pass — игру Dicey Dungeons добавят в подписку в день релиза
Сюрприз в Game Pass — игру Dicey Dungeons добавят в подписку в день
Распаковка лимитированного геймпада Xbox в стиле Forza Horizon 5
Распаковка лимитированного геймпада Xbox в стиле Forza Horizon 5
Xbox тизерит нечто «оранжевое» с Game Pass на этой неделе
Xbox тизерит нечто «оранжевое» с Game Pass на этой неделе
Создатели Scorn извинились перед игроками за свои высказывания
Создатели Scorn извинились перед игроками за свои высказывания

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Почему мы ничего не успеваем: энергетические причины неудач
Почему мы ничего не успеваем: энергетические причины неудач
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию

Еще по теме

В Германии мальчик 12 лет угнал грузовик и проехал 200 км к бабушек и дедушке
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Какая бытовая техника нужна в доме?
Назван Топ-7 старых и легендарных автомобилей, которые все еще остаются на конвейере