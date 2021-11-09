Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в раунде на $30 млн

Сеть WOO Network привлекла $30 млн в рамках раунда финансирования Серии A, который прошел при участии Three Arrows Capital, Crypto.com Capital, Avalanche Foundation и других инвесторов. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Сумма привлеченных средств вдвое превысила ожидаемую. Часть направят на глобальную экспансию. WOO Network откроет региональный офис НИОКР в Варшаве.

Инвестиции также будут использованы для расширения линейки продуктов на криптовалютные деривативы, социальный трейдинг и DeFi-продукты, ориентированные на торговлю и повышение доходности.

В сеть WOO Network входят централизованная торговая платформа WOO X, децентрализованный обменник WOOFi, а также решение для институциональных клиентов WOO Trade.

С начала 2020 года по октябрь 2021 года торговый объем сети вырос с $20 млн до $1 млрд в день. В середине сентября средний ежедневный объем достиг рекордного максимума в $2,6 млрд.

Напомним, в сентябре 2021 года Three Arrows Capital совместно с Polychain возглавили раунд финансирования Avalanche Foundation на $230 млн.