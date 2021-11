Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure уже доступна на Xbox за $9,99





Сегодня разработчики из Gearbox сообщили, что выпускают отдельно от Borderlands 2 дополнение от игры, которое рассказывало про Крошку Тину. В отдельной standalone-версии дополнение имеет название Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, и игра уже доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Ее можно купить в Microsoft Store за $9,99.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Крушите скелетов, побеждайте драконов и сражайтесь с огромными големами в Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Вернитесь туда, где все началось, и пройдите легендарное задание 2013 года в отдельной кампании, под завязку забитой фантастикой, весельем и горами волшебной добычи!

Отметим, что игра Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure выпущена, чтобы привлечь внимание игроков к проекту Tiny Tina’s Wonderlands. Он выходит на Xbox 25 марта 2022 года.

Дополнение Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep было четвертым по счету для игры Borderlands 2, и оно получило высокие оценки от игроков и прессы, когда вышло в 2013 году.

Обратим внимание любителей достижений, что за прохождение Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure можно получить полноценную 1000 G, тогда как игра довольно короткая. В игре 30 достижений, среди них 10 из оригинального дополнения, а остальные общие и адаптированные, многие были в Borderlands 2.