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Трейдер обозначил сильные уровни поддержки цены биткоина

Трейдер обозначил сильные уровни поддержки цены биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.


Биткоин вышел за рамки накопления в восходящем направлении, что указывает на присутствие крупного покупателя. Выясним, какие перспективы у первой криптовалюты на ближайшую неделю и как можно следовать тренду.



Рассматривая график биткоина под призмой объемного анализа, видим, что на данный момент цена выше диапазона $63 200-$60 200, на который пришелся основной объем торгов. Расширение произошло на величину Value Area, а значит приоритетное развитие ожидаем в восходящем направлении и рассчитывать стоит на рост.


При выходе не было образовано никаких фиксаций (эти данные видны по кластерам, обозначенным на графике разноцветными квадратами) на локальных максимумах. Это свидетельствует о том, что локально высокие отметки не вызывают отвержение со стороны крупного игрока. Безопасно присоединиться можно будет на тесте накопления. 


Сильными уровнями поддержки станут $63 200 (VAH) и $61 000 (PoC). При условии теста этих значений с образованием паттернов по Order Flow рекомендую искать точки входа на покупку с целями на среднесрочное удержание по тренду. В перспективе вполне просматриваются отметки $85 000 за биткоин.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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