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Ученые знакомятся ближе с возбудителем опасной болезни деревьев

Ученые знакомятся ближе с возбудителем опасной болезни деревьев

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе исследовали способность фитопатогенного грибка Phytophthora ramorum производить споры на различных видах растений. Исследование должно помочь в борьбе с опасной болезнью деревьев, вызываемой этим грибком.

Как и Phytophthora infestans — давно известный возбудитель болезни картофеля, — Phytophthora ramorum относится к классу оомицетов, который ранее включали в царство грибов, а теперь — в царство протистов. Впервые вызываемая им болезнь была обнаружена в 1994 году в Германии и Нидерландах на рододендроне и калине, а в лесах Калифорнии — на местном виде деревьев, камнеплоднике густоцветковом (Lithocarpus densiflorus). Впоследствии она была обнаружена в ряде других регионов, в том числе в некоторых других штатах США, в Великобритании и других странах. Листья пораженных деревьев становятся бледно-зелеными, а через две-три недели — коричневыми. Кора нижнего ствола окрашивается в темно-коричневый цвет, часто трескается и выделяет жидкость. Нередко пораженные деревья гибнут, шансы на выживание зависят от вида.

Болезнь получила название «фитофтороз древесных и кустарниковых культур». А в США она известна как «внезапная смерть дубов» (sudden oak death), так как одной из ее жертв становится калифорнийский вид дуба Quercus parvula. Всего же она поражает более десятка видов деревьев и кустарников. Споры возбудителя переносятся ветром и дождем.

Авторов нынешнего исследования интересовали различия в спорообразовании на разных растениях-хозяевах. «Количественная оценка потенциала споруляции Phytophthora ramorum на различных хозяевах необходима для полного понимания роли состава сообщества в передаче болезни, — пояснила первый автор работы Лиза Розенталь. — Это также помогает нам прогнозировать траектории распространения болезни по мере изменения состава леса и диапазона хозяев патогена в будущем».

Исследователи собрали листья 13 видов деревьев и кустарников региона Биг-Сур в Калифорнии, где болезнь особенно распространена, и заразили их Phytophthora ramorum. Как и ожидалось, на разных видах патоген размножается с различной эффективностью. Наибольшее количество спор вырабатывается на калифорнийском лавре (Umbellularia californica) и на камнеплоднике. Ученые также наблюдали противоречивую взаимосвязь между споруляцией и видимым размером поражения, что указывает на то, что визуальные симптомы не являются надежным показателем потенциала споруляции.

«Наше исследование — первое, в котором изучается способность к споруляции на широком спектре распространенных местных прибрежных видов растений Калифорнии и с достаточно большим размером выборки, чтобы статистически различать виды, — говорит Розенталь. — Это в значительной степени подтверждает то, что ранее сообщалось в наблюдательных полевых исследованиях: что камнеплодник и лавр являются основными причинами внезапной смерти дубов. Но также это указывает на то, что многие другие хозяева способны продуцировать споры».

Работа опубликована в журнале Plant Disease.

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По материалам: polit.ru

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