В 102 московских школах стартует программа «Осмысленное чтение»

В 102 школах Москвы в пилотном режиме стартовала программа «Осмысленное чтение», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Направленная на эффективную работу с текстом, она поможет ученикам усовершенствовать свои читательские навыки, развить творческое и критическое мышление.

Программа «Осмысленное чтение» состоит из нескольких образовательных модулей. Например, есть модуль, посвященный управлению вниманием или скоростью чтения. Использовать их учителя могут в произвольном порядке в зависимости от того, какие навыки уже сформированы у школьников. Также «Осмысленное чтение» включает в себя много практики. Ребята будут читать тексты разных стилей, научатся формулировать позицию автора, выделять причинно-следственные связи, аргументированно защищать свое мнение. Так, школьники, например, смогут быстрее понимать и анализировать содержание научных текстов. Кроме того, ребятам предстоит проводить аналитическую работу, осваивать цифровые инструменты для создания инфографики, диаграмм, таблиц, схем.

Благодаря программе ученики начальной школы сформируют читательские навыки, а ребята из 5–7-х классов научатся работать с различными видами текстов. Старшеклассникам она поможет развить умение вести диалог, выстраивать коммуникацию со сверстниками и взрослыми.

Умение читать практически в любой обстановке, управление скоростью чтения, замена текстовых элементов визуальными, концентрация на содержании и его быстрый анализ – все это востребованные сегодня компетенции. Они дают московским школьникам конкурентное преимущество на рынке труда, а значит, и возможность получения престижных профессий.