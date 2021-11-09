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В аэропорт Иркутска экстренно вернулся L-410, вылетевший в Казачинское

В аэропорт Иркутска экстренно вернулся L-410, вылетевший в Казачинское

Днем 9 ноября в аэропорт Иркутска экстренно вернулся L-410, вылетевший в Казачинское. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту авиаинцидента.

Предварительно установлено, что 9 ноября 2021 года в 14:50 с аэродрома Иркутска вылетел самолет L-410, выполнявший авиарейс по маршруту Иркутск — Казачинское. В ходе полета в связи со срабатыванием индикатора неуборки передней стойки шасси экипаж принял решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета. В 15:13 самолет благополучно сел. На борту L-410 находились 11 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.

В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома. На месте происшествия работает следственная группа Восточного МСУТ СК России.

Ранее сообщалось, что крушение самолета такой же модели — L-410 — в Казачинско-Ленском районе произошло 12 сентября 2021 года. Пилот воздушного судна и трое пассажиров погибли, еще 12 человек пострадали. В течение нескольких дней все пострадавшие были доставлены из Казачинско-Ленской районной больницы на лечение в медучреждения Иркутска. В настоящее время всех их выписали из стационаров.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

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По материалам: irk

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