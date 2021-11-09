В Амурском центре повышения педагогического мастерства за два месяца обучение прошли почти 200 человек

В Амурском центре непрерывного повышения педагогического мастерства за два месяца обучение прошли почти 200 человек, сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

Еще около 400 человек по направлению от ЦНППМ учились дистанционно на платформе Академии Минпросвещения России.

Центр создан в рамках реализации национального проекта «Образование».

В ходе первого мероприятия в новом центре работу со школьными коллективами из Зеи и Белогорска проводили научные сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема встречи – «Проектный менеджмент в условиях новых государственных стратегий развития образования».

Также амурские педагоги прошли обучение по таким направлениям, как психолого-педагогическая коррекция и образование детей с тяжелыми нарушениями в развитии, обновление практики деятельности классного руководителя общеобразовательной организации, модернизация содержания деятельности муниципальных методических служб в условиях реализации нацпроекта «Образование» и другим.

«Одна из ключевых задач центра – разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе выявленных профессиональных дефицитов, особенностей деятельности, личностных характеристик работников и педагогического контекста образовательной организации. По итогам двухмесячной работы персонифицированные траектории разработаны для 392 учителей. В настоящее время все они уже применяются в работе, анализ эффективности будет сделан позднее», – сказала руководитель ЦНППМ Мария Фролова.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.