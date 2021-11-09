В Ангарске мужчина избил знакомого и скинул его с балкона

Днем 7 ноября в комнате общежития, расположенного в 91 квартале Ангарска, двое мужчин и женщина распивали алкоголь. Они поссорились, конфликт перерос в драку. Мужчина избил своего знакомого и затем скинул его с балкона третьего этажа. 35-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

27-летнего злоумышленника задержали и предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о заключении его под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.