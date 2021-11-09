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В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского потенциала школьников

В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского потенциала школьников

Смена «Россия начинается с меня» объединила во Всероссийском детском центре «Артек» более 3400 ребят из всех регионов страны, информирует Минпросвещения России.

В числе участников 13-й смены – 1500 финалистов Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена». Их ждут мотивационные встречи, мастер-классы и дискуссии, решение кейсовых конкурсных заданий. По итогам испытаний будут объявлены 600 победителей – 300 учеников 9–10-х классов, 300 одиннадцатиклассников.

Тематические программы смены структурированы по трём направлениям. Трек «Артек гордится» посвящён актуализации знаний по истории отечества, трек «Артековское общество «Знание» включает мастер-классы и мероприятия, способствующие предпрофессиональному и личностному становлению школьников. Трек «Будущее России» объединяет творческие и образовательные события.

Школьники из разных регионов станут участниками дополнительной общеразвивающей программы «Дипломатическая миссия: дети мира»: они научатся вести переговоры и деловую переписку, узнают о Саманте Смит и встретятся с её вожатой.

В ходе смены пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 220-летию со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа Владимира Даля, 200-летию писателя Фёдора Достоевского, 310-летию учёного и поэта Михаила Ломоносова, а также ко Всемирному дню ребёнка.

Ребята напишут Всероссийский экологический диктант, примут участие в Неделе детского театра в «Артеке» и акции «С любовью к маме», в акции «Служить России суждено тебе и мне!», в общеартековском событии «Город детства», в мероприятиях, посвящённых годовщине окончания Нюрнбергского процесса, в общеартековском событии «Город детства», а также проведут Малые олимпийские игры «Артека».

Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей. Все ребята, прибывающие во Всероссийский детский центр, проходят четырехпороговый входной медицинский контроль и экспресс-диагностику на коронавирусную инфекцию.

Кроме этого, ежедневное экспресс-тестирование проходят педагоги, реализующие учебные программы. Вход взрослых на территорию «Артека» осуществляется только после предъявления QR-кода. Все сотрудники, работающие с детьми, перед началом каждой смены сдают ПЦР-тесты.

Смена «Россия начинается с меня» завершится 27 ноября.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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