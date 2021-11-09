В Братске машинист крана перевел псевдобанкирам 3,8 миллиона рублей

В Братске 52-летний машинист крана оформил кредиты в двух финансовых организациях на сумму 3,8 миллиона рублей и перевел все деньги мошенникам. Как установили полицейские, в минувшую среду братчанину позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Центрального банка РФ.

Женщина сообщила о том, что третьи лица завладели его персональными данными и пытаются оформить кредит на крупную сумму. Для недопущения операции потерпевшему потребовалось взять заем на ту же сумму и перевести все финансы на, якобы, безопасные ячейки. После того, как заявитель выполнил все указания, общение прекратилось.

Спустя некоторое время он узнал, что перечислил деньги на посторонние счета и обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В результате, мужчина не только лишился больше трех миллионов рублей, но и оказался в больших долгах. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



