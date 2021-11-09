Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Братске машинист крана перевел псевдобанкирам 3,8 миллиона рублей

В Братске 52-летний машинист крана оформил кредиты в двух финансовых организациях на сумму 3,8 миллиона рублей и перевел все деньги мошенникам. Как установили полицейские, в минувшую среду братчанину позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Центрального банка РФ.

Женщина сообщила о том, что третьи лица завладели его персональными данными и пытаются оформить кредит на крупную сумму. Для недопущения операции потерпевшему потребовалось взять заем на ту же сумму и перевести все финансы на, якобы, безопасные ячейки. После того, как заявитель выполнил все указания, общение прекратилось.

Спустя некоторое время он узнал, что перечислил деньги на посторонние счета и обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В результате, мужчина не только лишился больше трех миллионов рублей, но и оказался в больших долгах. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».


# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ученые знакомятся ближе с возбудителем опасной болезни деревьев
Ученые знакомятся ближе с возбудителем опасной болезни деревьев
На грани жизни и смерти: какие звезды смогли выкарабкаться после серьезных болезней
На грани жизни и смерти: какие звезды смогли выкарабкаться после
Бородина подарила маме часы за два миллиона рублей
Бородина подарила маме часы за два миллиона рублей
Александр Серов вернулся к работе
Александр Серов вернулся к работе
Яна Гладких: «Партнеры — это как родители, ты их не выбираешь»
Яна Гладких: «Партнеры — это как родители, ты их не выбираешь»
Гагарина лишила экс-супруга крупной доли в фирме
Гагарина лишила экс-супруга крупной доли в фирме
10 простых истин, с которых ты должен начать свой день, если чувствуешь себя неважно
10 простых истин, с которых ты должен начать свой день, если
Родители решили напугать сына на Хэллоуин, но то что он сделал удивило весь интернет
Родители решили напугать сына на Хэллоуин, но то что он сделал
В Братске машинист крана перевел псевдобанкирам 3,8 миллиона рублей
В Братске машинист крана перевел псевдобанкирам 3,8 миллиона рублей
Десять тысяч учебных мест в школах Иркутска власти дополнительно откроют до 2024 года
Десять тысяч учебных мест в школах Иркутска власти дополнительно
Иркутяне оценили возможность говорить через Wi-Fi
Иркутяне оценили возможность говорить через Wi-Fi
Вандалы испортили резиновое покрытие детской площадки на Якоби
Вандалы испортили резиновое покрытие детской площадки на Якоби

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа

Еще по теме

Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч рублей
Из ячеек Газпромбанка похитили 30 млн рублей саратовского директора
Бандиты, укравшие 30 млн из банка в Москве, поменяли замки в ячейках
Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц