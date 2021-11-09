В бундестаге потребовали от Украины не мешать сертификации СП-2 и платить по счетам
Депутат бундестага, в прошлом председатель комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Украине следует платить по счетам за газ и не препятствовать сертификации газопровода "Северный поток — 2".
По словам Эрнста, премьер-министр Баварии Маркус Зедер абсолютно прав, когда требует скорее ввести СП-2 в эксплуатацию. Чем раньше он начнет насыщать рынок, тем быстрее стабилизируется спрос и снизятся цены.
Нынешнее предложение, подчеркнул политик, не отвечает высокому спросу. Чтобы быстрее исправить ситуацию, он предложил исключить из процесса сертификации Украину и Польшу. Единственная задача, которая стоит перед Киевом, говорит парламентарий, это оплачивать счета.
Как сообщал Ruposters, ранее спецпредставитель президента России сравнил украинскую "ржавую рухлядь" с "Северным потоком — 2".