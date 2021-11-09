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В бундестаге потребовали от Украины не мешать сертификации СП-2 и платить по счетам

В бундестаге потребовали от Украины не мешать сертификации СП-2 и платить по счетам

Депутат бундестага, в прошлом председатель комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Украине следует платить по счетам за газ и не препятствовать сертификации газопровода "Северный поток — 2".

По словам Эрнста, премьер-министр Баварии Маркус Зедер абсолютно прав, когда требует скорее ввести СП-2 в эксплуатацию. Чем раньше он начнет насыщать рынок, тем быстрее стабилизируется спрос и снизятся цены.

Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее.

Нынешнее предложение, подчеркнул политик, не отвечает высокому спросу. Чтобы быстрее исправить ситуацию, он предложил исключить из процесса сертификации Украину и Польшу. Единственная задача, которая стоит перед Киевом, говорит парламентарий, это оплачивать счета.

Как сообщал Ruposters, ранее спецпредставитель президента России сравнил украинскую "ржавую рухлядь" с "Северным потоком — 2".

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По материалам: uposters.ru

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