В Бурятии оснащены 30 центров «Точка роста»

Школьники Республики Бурятия проходят обучение в 30 центрах образования «Точка роста» Минпросвещения России.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Оснащение «Точек роста» содействует созданию и развитию общественного движения школьников, способствует их личностному развитию, повышает социальную активность наших учеников через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования. Кроме того, «Точка роста» – это возможность равного доступа к современным общеобразовательным программам независимо от места жительства учеников: в городе или в селе. Нельзя также не отметить и появившуюся возможность непрерывного развития и повышения квалификации, вовлечение педагогов центров в проектную деятельность», – отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Бурятия.

Все центры «Точка роста» имеют современное оборудование, позволяющее проводить уроки как по основным учебным предметам (физика, биология, химия), так и по дополнительным, в том числе изучать основы робототехники, механики, программирования и т. д.

Объем финансирования на каждую школу составляет свыше 1,5 миллиона рублей.

