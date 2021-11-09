В Чунском районе при пожаре деревянного дома погибли мужчина и женщина

Вечером 8 ноября при пожаре частного деревянного дома в поселке Хоняки Чунского района погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О возгорании на номер «101» сообщили очевидцы. К месту пожара направили три пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнем на площади 24 квадратных метра, обрушилась кровля. В ходе тушения пламени внутри дома обнаружили двоих погибших — женщину 1963 года рождения и мужчину 1964 года рождения. В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Это был второй пожар с гибелью людей за сутки 8 ноября. В первом случае в Тайшетском районе погибла семейная пара. Подразделения управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области переведены на усиленный режим несения службы из-за резкого роста количества пожаров и гибели людей.

На особом контроле надзорных органов находятся три района, где за месяц зарегистрирован одновременный рост пожаров и числа погибших на них людей. Это Боханский, Шелеховский и Тайшетский районы. Увеличение количества погибших, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается в Иркутском, Чунском, Ангарском, Зиминском и Балаганском районах. Рост пожаров наблюдается на территории 18 муниципальных образований — это города Иркутск, Тулун, Зима, Братск, Свирск, а также 13 районов.

Всего с начала года в регионе произошло 5 339 пожаров, погибли 138 человек, 165 человек получили травмы. В профилактических мероприятиях по предотвращению пожаров в населенных пунктах задействовано 2 682 человека из числа сотрудников надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, представителей органов местного самоуправления, полиции, волонтёров, добровольных пожарных и старост населённых пунктов.

При пожаре частного дома в Тайшетском районе погибла семейная пара

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