В Чунском районе за вырубку леса на 850 тысяч рублей перед судом предстанут трое мужчин

В Чунском районе за вырубку ста кубометров леса на 850 тысяч рублей перед судом предстанут трое мужчин. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Сотрудники полиции установили, что в июле 2021 года двое местных жителей предложили своему знакомому трактористу заняться незаконной рубкой леса в Чунском районе. Он согласился, втроем злоумышленники приехали в лесной массив неподалеку от поселка, в котором постоянно проживают. Они не оформили соответствующего разрешения: договора купли-продажи, либо договора аренды, являющегося основанием для лесопользования. В общей сложности мужчины вырубили 76 сосен.

Лесорубов на месте преступления во время рейда задержали полицейские. В качестве вещественных доказательств они изъяли трактор и бензопилы. Изъятую технику поместили на штраф-стоянку.

Фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет. Расследование закончено, материал передали для рассмотрения в Чунский районный суд.