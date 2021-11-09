Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Forza Horizon 5 уже больше 2,5 млн игроков, прошло меньше суток с официального релиза игры

В Forza Horizon 5 уже больше 2,5 млн игроков, прошло меньше суток с официального релиза игры


Сегодня состоялся официальный релиз игры Forza Horizon 5, которая прямо сейчас доступна по подписке Game Pass игрокам с Xbox и PC во всем мире. Количество игроков в новой гоночной аркаде от Playground Games уже перевалило за 2,5 млн человек. Напомним, что показатель в 1 млн игроков игра преодолела еще на раннем этапе доступа, когда к ней могли присоединиться игроки, которые приобрели премиум-версии или премиум-дополнение.

Ниже можно видеть рост аудитории Forza Horizon 5, в сравнении c Forza Horizon 4, согласно данным kudosprime:


Forza Horizon 4, которая тоже была доступна в подписке Game Pass сразу после релиза (на Xbox), смогла преодолеть отметку в 2 миллиона игроков, спустя неделю после релиза.

Отметим, что с официальным релизом игры Forza Horizon 5 увеличилось и количество рецензий на игру. На данный момент на Opencritic (агрегатор рецензий) у гоночной аркады по просторам Мексики 92 балла из 100 на основе уже 112 рецензий, при этом все 100% критиков рекомендуют игру.

Forza Horizon 5

Вас ждёт бесконечный калейдоскоп приключений Horizon! Совершайте увлекательные поездки по невероятно красивому и самобытному миру Мексики за…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Россиян будут уведомлять о том, как можно улучшить свои жилищные условия
Россиян будут уведомлять о том, как можно улучшить свои жилищные
В России, Киргизии и Монголии пройдёт международный научно-образовательный форум по русскому языку
В России, Киргизии и Монголии пройдёт международный
В Амурском центре повышения педагогического мастерства за два месяца обучение прошли почти 200 человек
В Амурском центре повышения педагогического мастерства за два месяца
Русский музей объявил о старте юбилейного конкурса мультимедийных ресурсов «Петр I и его эпоха в русском искусстве»
Русский музей объявил о старте юбилейного конкурса мультимедийных
В школах Архангельской области восстановят бассейны
В школах Архангельской области восстановят бассейны
Новосибирские школьники собрали энергосистему
Новосибирские школьники собрали энергосистему
Съезды преподавателей словесности, математики и информатики: что изменится в преподавании этих предметов в школе?
Съезды преподавателей словесности, математики и информатики: что
В МФЦ можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября
В МФЦ можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида
В Forza Horizon 5 уже больше 2,5 млн игроков, прошло меньше суток с официального релиза игры
В Forza Horizon 5 уже больше 2,5 млн игроков, прошло меньше суток с
В Skater XL добавили редактор карт на Xbox
В Skater XL добавили редактор карт на Xbox
DLC про Крошку Тину от игры Borderlands 2 выходит в виде отдельной игры
DLC про Крошку Тину от игры Borderlands 2 выходит в виде отдельной
Максим Галкин поделился секретом своей молодости
Максим Галкин поделился секретом своей молодости

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Отец Моргенштерна самоуничтожил себя
Отец Моргенштерна самоуничтожил себя

Еще по теме

Прямое сравнение Forza Horizon 4 и Forza Horizon 5 по деталям геймплея
Распаковка лимитированного геймпада Xbox в стиле Forza Horizon 5
Forza Horizon 5 преодолела отметку в 1 миллион игроков до релиза
Играть в Forza Horizon 5 по Game Pass можно уже сейчас