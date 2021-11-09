В Forza Horizon 5 уже больше 2,5 млн игроков, прошло меньше суток с официального релиза игры





Сегодня состоялся официальный релиз игры Forza Horizon 5, которая прямо сейчас доступна по подписке Game Pass игрокам с Xbox и PC во всем мире. Количество игроков в новой гоночной аркаде от Playground Games уже перевалило за 2,5 млн человек. Напомним, что показатель в 1 млн игроков игра преодолела еще на раннем этапе доступа, когда к ней могли присоединиться игроки, которые приобрели премиум-версии или премиум-дополнение.

Ниже можно видеть рост аудитории Forza Horizon 5, в сравнении c Forza Horizon 4, согласно данным kudosprime:





Forza Horizon 4, которая тоже была доступна в подписке Game Pass сразу после релиза (на Xbox), смогла преодолеть отметку в 2 миллиона игроков, спустя неделю после релиза.

Отметим, что с официальным релизом игры Forza Horizon 5 увеличилось и количество рецензий на игру. На данный момент на Opencritic (агрегатор рецензий) у гоночной аркады по просторам Мексики 92 балла из 100 на основе уже 112 рецензий, при этом все 100% критиков рекомендуют игру.

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