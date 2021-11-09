В Иркутске за строительный сезон 2021 года построили и отремонтировали шесть километров теплосетей

Более шести километров тепловых сетей построили и отремонтировали в Иркутске в 2021 году. Всего заменили 5,3 километра тепловых сетей, построили 1,4 километра, подключили 17 объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Общая сумма инвестиций частного бизнеса в ремонт и строительство составила 460 миллионов рублей. За строительный сезон также отремонтировали сети на улицах Декабрьских Событий, Ленина, Ядринцева, Пискунова, в микрорайоне Приморский.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

— В этом году в Иркутске началась масштабная модернизация тепловых сетей. Обновление этих коммуникаций обеспечивает надежность теплоснабжения, позволяет подключить новых потребителей. Важно, что работы синхронизированы с другими ресурсоснабжающими организациями и дорожными ремонтами. В следующем году город начинает подготовку к строительству нового теплового луча вдоль улицы Баррикад и прилегающих территорий. Это событие должно кардинально изменить облик Правобережной части города и дать толчок развитию социальной инфраструктуры и жилого строительства. Безусловно, что в этом проекте мы будем опираться на поддержку энергетиков.