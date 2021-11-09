В Иркутском диагностическом центре открылся пункт вакцинации от COVID-19

В Иркутском диагностическом центре начал работу пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он будет работать в будние дни с 09:00 до 19:00, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Кроме того, прививочный пункт из МТЦ «Новый» переместили в переход между рынком «Новый» и МТЦ «Новый». Он работает с 12:00 до 17:00 ежедневно.

В прежнем режиме можно поставить вакцину в ТРЦ «Mega Home», «Юбилейный», «ЯркоМолл» и в Сибэкспоцентре. На утро 9 ноября первым компонентом привито 826 757 человек, вторым — 601 115 человек.

Где поставить прививку от гриппа и COVID-19, читайте в материале IRK.ru.