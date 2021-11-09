В Качугском районе горел деревянный храм

В селе Белоусово в Качугском районе сотрудники МЧС потушили пожар в деревянном здании храма. О возгорании в 9:00 9 ноября на номер «101» сообщили очевидцы. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В церкви людей не было, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных 15-метровое здание было полностью охвачено огнём. К тушению привлекли 13 человек и три единицы техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области



