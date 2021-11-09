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В Казахстане начали забирать на штрафстоянки автомобили с российскими номерами

В Казахстане начали забирать на штрафстоянки автомобили с российскими номерами

Автомобили с российскими номерами в Казахстане теперь больше остальных рискуют оказаться на штрафстоянке — правоохранительные органы страны отнесли их к категории проблемных и начали "охоту".

В МВД республики рассказали, что всего в стране около 90 тысяч таких машин. Подавляющее большинство из них куплены и сняты с учета в России, но не зарегистрированы в стране эксплуатации. Зачастую их владельцы нарушают ПДД, а наложить штрафы на них оказывается невозможно.

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Серик Тусупов рассказал, что в ходе проверок также были выявлены 606 авто, находящихся в розыске. Еще 10 ввезенных машин, как выяснилось, имеют поддельные документы.

Официальный Нур-Султан начал активно сотрудничать по этому вопросу с российской стороной. МВД РФ предоставило сведения о сотнях "криминальных" авто, и теперь их разыскивают правоохранительные органы — около 200 уже нашли. Сведения о нынешних владельцах переданы инициаторам розыска, сами транспортные средства изъяты.

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По материалам: uposters.ru

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