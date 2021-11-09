В китайском городе на границе с Россией объявили «народную войну» с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:53 Автор: Иван Антонов, Пекин

Власти приграничного с Россией города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян объявили о начале «народной войны» с коронавирусом, вспышка которого привела к введению локдауна в населённом пункте. Об этом сообщает ресурс Global times.

В администрации города заявили, что одной из главных целей «народной войны» является поиск источника COVID-19.Для каждого, кто сможет прояснить вопрос о том, как коронавирус проник в закрытый от внешнего мира город, анонсирована награда в 100000 юаней (более миллиона рублей), говорится в материале.

Одновременно с наградой власти Хэйхэ напомнили об ответственности для тех, кто попытается утаить информацию об источнике, спровоцировавшем вспышку коронавируса. Граждане, уклоняющиеся или отказывающиеся от показаний, будут подвергнуты наказанию в соответствии с законом, пишет ресурс.

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Так, жители Хэйхэ обязаны незамедлительно сообщать властям о всех ставших им известными нарушениях противоэпидемического режима. Уточняется, что особое внимание необходимо обратить на тех, кто имеет дело с дикими животными, незаконной приграничной охотой и рыбалкой.

Импортные продукты также рассматриваются властями города в качестве возможного источника коронавируса. В связи с этим под жёсткий контроль взяты компании, которые занимаются поставками из-за границы. Гражданам в свою очередь рекомендовано воздержаться от покупки завозимых из стран с тяжёлой эпидемической обстановкой товаров.

#коронавирус #Китай

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