В Краснодарском крае появились еще три «Точки роста»

В новом учебном году в Каневском районе Краснодарского края были открыты три новых образовательных центра «Точка роста». Центры появились в каневской первой школе, лицее и в стародеревянковской школе № 5.

Теперь краснодарские ребята смогут работать с современным оборудованием: для «Точек роста» были закуплены 3D-принтеры, роботы-манипуляторы, LEGO-роботы и наборы электронных схем.

В «Точках роста» школьники научатся моделировать электрические цепи на компьютере, создавать роботы, строить графики шума и освещенности помещения. Особое внимание будет уделяться и командной работе.

Напомним, что «Точки роста» – это обновленные кабинеты с современным оборудованием, химические и биологические лаборатории, в которых работают педагоги, прошедшие специальное обучение на базе Института развития образования. Проект «Точка роста» реализуется Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».