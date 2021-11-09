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В Краснодарском крае появились еще три «Точки роста»

В Краснодарском крае появились еще три «Точки роста»

В новом учебном году в Каневском районе Краснодарского края были открыты три новых образовательных центра «Точка роста». Центры появились в каневской первой школе, лицее и в стародеревянковской школе № 5.

Теперь краснодарские ребята смогут работать с современным оборудованием: для «Точек роста» были закуплены 3D-принтеры, роботы-манипуляторы, LEGO-роботы и наборы электронных схем. 

В «Точках роста» школьники научатся моделировать электрические цепи на компьютере, создавать роботы, строить графики шума и освещенности помещения. Особое внимание будет уделяться и командной работе.

Напомним, что «Точки роста» – это обновленные кабинеты с современным оборудованием, химические и биологические лаборатории, в которых работают педагоги, прошедшие специальное обучение на базе Института развития образования. Проект «Точка роста» реализуется Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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