В МФЦ можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября

Бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября можно будет получить в МФЦ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 ноября на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», — сказал Мишустин. «Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано», — продолжил глава кабмина.

Как уточнили в пресс-службе правительства, такая услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты. Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией.

«Минцифры поручено до 12 ноября разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги, а Минздраву — утвердить порядок ее предоставления до 13 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе заседания президиума Координационного совета Михаил Мишустин также напомнил, что в целом по всей стране были усилены меры по борьбе с коронавирусом, и это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах. «По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию. Работают уже более тысячи лабораторий. Продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регионы направлено почти 80 миллионов доз вакцины», — отметил премьер.

Председатель Правительства обратил внимание, что в России завершились нерабочие дни, при этом в пяти субъектах такой режим продлен. «Региональные власти принимали решение с учетом рекомендаций санитарных врачей и эпидемической обстановки на их территории», — заключил Михаил Мишустин.