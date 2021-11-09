В Минэнерго рассказали о ходе бесплатной газификации в регионах

13:09 Автор: Никита Вятчанин

Более 90 тысяч договоров на бесплатную газификацию домохозяйств в регионах заключено в регионах. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике.

10 ноября министр выступит перед сенаторами и ответит на их вопросы на правительственном часе в рамках пленарного заседания Совета Федерации. В частности, будут представлены последние данные по газификации домохозяйств в регионах.

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«470 тысяч заявок подано, реализовано около 90 тысяч договоров», — сообщил Шульгинов накануне правительственного часа в Совфеде.

В свою очередь, глава экономического комитета палаты регионов Андрей Кутепов напомнил, что, согласно поручению Президента, к 2024 году 35 регионов России должны иметь стопроцентное газоподключение своих домохозяйств.





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«Мы уже внесли Госдуму наш законопроект, где предлагаем механизму приватизации бесхозных газораспределительных сетей. При этом мы просим Правительство навести порядок в этой сфере — многие из организаций, которые получили лицензию на такую деятельность, недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей», — обратился сенатор к главе Минэнерго.

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