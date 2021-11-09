В Москве пройдут семинары по профилактике религиозного и этнического экстремизма

Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации проводит серию онлайн-семинаров для родительской общественности, информирует Минпросвещения России.

Мероприятия состоятся при поддержке Минпросвещения России 18–19 ноября и 9–10 декабря в Москве.

На онлайн-семинарах будут обсуждаться причины и предпосылки радикализации молодёжи, вовлечение подростков в противоправную деятельность, причины, проявления и профилактика информационного экстремизма. Эксперты также поднимут вопросы идеологии, организации профилактики скулшутинга.

Проект реализуется для ознакомления родителей с актуальными проблемами в области профилактики религиозного и этнического экстремизма в молодёжной среде и формирования педагогических навыков у родителей.