В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах

Правоохранители Нидерландов конфисковали криптовалюты на сумму более 25 млн евро в рамках серии расследований отмывания преступных средств. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

