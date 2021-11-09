В Подмосковье опубликована карта размещения в 2022 году детских площадок

На официальном портале Правительства Московской области опубликована карта с указанием 229 адресов, где в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2022 году обустроят детские игровые комплексы, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Губернаторская программа по установке новых детских площадок действует в Подмосковье с 2013 года: всего за этот период установили более 1200 площадок. Это современные игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием. На их территории, помимо игровых элементов, размещают скамьи, урны, информационные стенды.