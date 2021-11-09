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В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов

В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов


Онлайн-брокер Robinhood признал утечку личных данных пользователей. Инцидент произошел 3 ноября, сообщила компания в блоге.


"Третья сторона несанкционированно получила доступ к ограниченному объему персональной информации части наших клиентов", — говорится в заявлении.


На основании расследования, в фирме полагают, что номера социального страхования и данные банковских карт не были раскрыты и никто из пользователей не понес финансовых потерь.


Согласно заявлению, неизвестные применили методы социальной инженерии в отношении сотрудника службы поддержки и получили доступ к некоторым системам сервиса.


В компании определили, что атакующие получили список адресов электронной почты около пяти миллионов человек и полные имена другой группы из примерно двух миллионов пользователей.


У 310 аккаунтов скомпрометирован дополнительный объем персональной информации, включая имя, дату рождения и почтовый адрес. Больший объем данных хакеры получили по 10 пользователям из этой группы.


После локализации атаки злоумышленники потребовали выкуп, отметили в Robinhood.


Компания обратилась в правоохранительные органы и продолжила расследование инцидента совместно с фирмой по кибербезопасности Mandiant.


Напомним, в октябре Robinhood запустила сервис круглосуточной поддержки пользователей по телефону.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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