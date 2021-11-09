В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов

Онлайн-брокер Robinhood признал утечку личных данных пользователей. Инцидент произошел 3 ноября, сообщила компания в блоге.

"Третья сторона несанкционированно получила доступ к ограниченному объему персональной информации части наших клиентов", — говорится в заявлении.

На основании расследования, в фирме полагают, что номера социального страхования и данные банковских карт не были раскрыты и никто из пользователей не понес финансовых потерь.

Согласно заявлению, неизвестные применили методы социальной инженерии в отношении сотрудника службы поддержки и получили доступ к некоторым системам сервиса.

В компании определили, что атакующие получили список адресов электронной почты около пяти миллионов человек и полные имена другой группы из примерно двух миллионов пользователей.

У 310 аккаунтов скомпрометирован дополнительный объем персональной информации, включая имя, дату рождения и почтовый адрес. Больший объем данных хакеры получили по 10 пользователям из этой группы.

После локализации атаки злоумышленники потребовали выкуп, отметили в Robinhood.

Компания обратилась в правоохранительные органы и продолжила расследование инцидента совместно с фирмой по кибербезопасности Mandiant.

Напомним, в октябре Robinhood запустила сервис круглосуточной поддержки пользователей по телефону.