В России хотят узаконить «рэкет» и «офшор»

Впрочем, разработчики новых правил русской орфографии обещают не писать парашют через «у»

20:48 Автор: Дмитрий Литвинов, Марина Третьякова, Евгения Филиппова

Минпросвещения разработало проект правительственного постановления об утверждении правил русской орфографии — документ опубликован 9 ноября на портале проектов правовых актов. Это не новый словарь, рассказали «Парламентской газете» авторы, а лишь незначительное обновление правил, которые официально не менялись больше полувека. Составители документа уверяют, что кардинальных реформ языка Пушкина и Толстого не будет.

Это не словарь

В августе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании по поручению президента Владимира Путина комиссии Правительства по русскому языку. Среди её целей — выработка эффективных и согласованных действий в деле сохранения, защиты и развития русского языка как государственного языка в России и его продвижения за рубежом.

Ранее глава государства, говоря о пересмотре правил и норм русского языка, отмечал, что этот процесс «не должен означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии».

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Напротив, он считает, что нужно утвердить те нормы, которые и делают русский язык «таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых».

Над этим и работала правительственная комиссия, рассказал «Парламентской газете» член Орфографической комиссии РАН, главред портала «Грамота.Ру» Владимир Пахомов.

«Подготовленный документ — не словарь русского языка и даже не полное описание его правил, — отметил он. — Проект содержит основные краткие правила орфографии и не касается пунктуации. Кардинальных реформ не будет, писать парашют через «у» точно не придётся».

Полное описание всех современных правил русского языка, по словам филолога, ещё впереди, но и в представленный проект могут и, скорее всего, будут вносить изменения. Предполагается, что его доработают к концу 2021 года.

А создание нового канонического словаря русского языка — следующий большой шаг, эта работа займёт не один год, считает Владимир Пахомов.

Общественное явление

Последним общеобязательным сводом правил орфографии были правила, утверждённые в 1956 году. На их основе создали многочисленные пособия и методические разработки. Но за прошедшие 65 лет в формулировках обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей, говорится в проекте документа Минпросвещения.

Кроме того, появилось много слов, которые не всегда ясно, как писать. Например, офшор, дефолт, риелтор, лоукостер, каршеринг и прочие. Среди таких новшеств есть и языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини-, миди-, видео- и так далее. В правилах 1956 года нет информации, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.

Тем не менее новые слова так или иначе попадают в словари, рассказал «Парламентской газете» председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов Михаил Горбаневский. «Существует свод словарей, которые утверждены Правительством, они используются в том числе при проведении лингвистических экспертиз, и там многие современные слова уже записаны, — объяснил он. — Язык не может находиться вне происходящих в обществе процессов, в этом смысле он — общественное явление, а значит, должен быть описан и зафиксирован официальным документом, который и готовится».





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Новый свод правил не может охватить все конкретные случаи написания слов, сказано в пояснительной записке к документу, и в сложных ситуациях следует обращаться к орфографическим словарям.

Основной раздел документа разделён на две части. Первая касается употребления букв, например передаче на письме гласных и согласных звуков, вторая — правил правописания предлогов, повторов сложных слов, имён собственных, составных названий и так далее. Также описаны правила переноса.

Два раза в век

Свод правил 1956 года давно утратил свою актуальность, он не регламентирует написание многих новых слов и не может быть основой для составления учебников, словарей, справочников и энциклопедий, для оформления документов. Об этом «Парламентской газете» сказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Поэтому следует как можно скорее утвердить обновлённый свод правил орфографии и пунктуации, отвечающий современным нормам русского языка», — призвала депутат.





Изменения в языке происходят постоянно, напомнил член того же комитета Анатолий Вассерман. «Исходя из опыта развития русского языка, похоже, что имеет смысл дорабатывать его орфографию один-два раза за век, — отметил он. — Судя по динамике изменения русского языка, этого для нас достаточно».

Причин для изменения правил очень много, считает Вассерман. Например, до реформы орфографии 1904—1918 года в конце очень многих слов мужского рода писали твёрдый знак. Эта буква намекала на произношение, которое бытовало примерно до конца XI — начала XII века. Столь глобальных изменений в языке в этот раз не будет, но актуализация необходима, подвёл итог парламентарий.

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