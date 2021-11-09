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В России, Киргизии и Монголии пройдёт международный научно-образовательный форум по русскому языку

В России, Киргизии и Монголии пройдёт международный научно-образовательный форум по русскому языку

Международный научно-образовательный форум «Русский язык в глобальном контексте» состоится с 9 по 29 ноября 2021 года во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике В.М. Шукшина (село Сростки, Алтайский край), Ховдском государственном университете (Монголия) и Таласском государственном университете (Киргизия), сообщает Минпросвещения России. 

Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России.

В рамках форума запланированы три научно-просветительских мероприятия: Международный просветительский марафон «Образование на русском в Монголии» (9–13 ноября), Международный просветительский марафон «Образование на русском в Кыргызстане» (17–22 ноября), Международный научно-образовательный фестиваль «Русский язык в мире: история, современные методики обучения и мультилингвизм» (Россия, 26–29 ноября).

К участию в мероприятиях форума приглашаются студенты, аспиранты, школьники, члены творческих коллективов, вольнослушатели, изучающие русский язык как иностранный (возраст и уровень владения русским языком значения не имеют), а также преподаватели русского языка как иностранного, лингвисты, психологи, историки из разных стран мира.

Программа форума включает мастер-классы педагогов-русистов, круглые столы, конкурсы, научно-популярные лекции. Участники в том числе смогут приобрести новые знания и компетенции в области русского языка, русской литературы, истории и культуры России, психологии и педагогики.

Участие в форуме бесплатное, все зарегистрировавшиеся участники получат сертификаты, а победили конкурсов – призы. Подробности – на официальной странице форума на сайте АГГПУ имени В.М. Шукшина и на официальном YouTube-канале мероприятия.

Организаторы форума – АГГПУ им. В.М. Шукшина, Ховдский государственный университет, Таласский государственный университет. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

# Общество
По материалам: edu.ru

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