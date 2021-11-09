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В Саянске после капитального ремонта открылся детский сад на 290 мест

В Саянске после капитального ремонта открылся детский сад на 290 мест

После капитального ремонта в Центральном микрорайоне Саянска 8 ноября открыли детский сад «Росинка» на 290 мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ремонтные работы начались в 2020 году. На эти цели из областного бюджета по региональной госпрограмме «Развитие образования» на 2019-2024 годы было выделено более 100 миллионов рублей. Это первый капитальный ремонт за почти сорокалетнюю историю детсада. Строители заменили потолки, освещение, окна, провели внутреннюю и наружную отделку.

В детском саду сформированы 13 групп. Предусмотрены группы раннего возраста (от года до трех лет), младшие, средние, старшие и подготовительные. Есть также группы для детей с нарушениями речи. Для каждой предусмотрены раздевалка, а также игровая, буфетная и туалетная комнаты. В детском саду есть спортивный, музыкальный зал, бассейн, кабинет психолога, два кабинета логопеда. Территорию озеленили и оснастили игровым оборудованием, теневыми навесами, обустроили три спортивно-физкультурные площадки.

На 2022 год по поручению губернатора Иркутской области в региональной государственной программе «Развитие образования» предусмотрены средства на приобретение игрового и учебного оборудования для этого детсада. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Ранее сообщалось, что строительство здания нового детского сада на 150 мест в микрорайоне Мирном Саянска планируют завершить в декабре. Его возводят в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Работы ведут с февраля 2021 года. Возводится кирпичный каркас здания: ведутся работы по устройству несущих стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей, устройству входных групп, внутренних несущих стен и перегородок.

На строительство детского сада направлены федеральные средства и средства консолидированного бюджета Иркутской области. Здание возводят по уникальному, разработанному специально для Саянска проекту, с учетом планировки двора и природного ландшафта.

Предыдущая новость по этой теме:

В Саянске к декабрю построят детский сад на 150 мест

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По материалам: irk

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