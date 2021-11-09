В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье

Подписчики артистки отметили, что нежный образ очень ей идет66-летняя певица Лариса Долина поделилась новой фотографией, которая приятно удивила поклонников звезды. Соответствующий кадр звезда опубликовала в своем блоге в Instagram.Долина выложила снимок, где позирует в пышном нежно-розовом платье. Исполнительница запечатлена на диване с собранными в пучок волосами и нюдовым макияжем. Свой образ Лариса дополнила крупными серьгами и кольцами.«Доброго утра всем и плодотворного дня! А еще хорошего настроения! Ох, и муторное это дело, но в моей профессии без них не обойтись никак» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала знаменитость.Подписчики восхитились новым фото певицы, отметив, что она выглядит очень молодо и свежо в этом образе. «Кукла Лара», «Какая нежность!», «Красавица», «Вам идет этот цвет платья!», «С каждым днем все краше и краше», — заявили фолловеры в комментариях.