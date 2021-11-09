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В Шелехове на пешеходном переходе водитель Toyota сбила 16-летнюю девушку

В Шелехове на пешеходном переходе водитель Toyota сбила 16-летнюю девушку

8 ноября в Шелехове 49-летняя женщина за рулем Toyota сбила 16-летнюю девушку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С начала 2021 года на дорогах региона в дорожно-транспортных происшествиях с участием детей-пешеходов три ребенка погибли и 134 получили травмы. Из них на пешеходных переходах были травмированы 50 несовершеннолетних.

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По материалам: irk

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