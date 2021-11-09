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В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку мужчину

В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку мужчину

Сотрудники отдела МВД России по Шелеховскому району устанавливают местонахождение без вести пропавшего 72–летнего Александра Бельченко. С заявлением в полицию обратилась его супруга. 7 ноября мужчина ушел из дома в селе Моты на рыбалку и до настоящего времени о нем ничего не известно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, серые глаза.

Был одет в коричневую куртку, обут в светло-зеленые сапоги «болотники». При себе имел черную удочку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Бельченко, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району по телефону (39550) 41-537 или 02 (102, либо 112 с любого сотового оператора связи).

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По материалам: irk

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