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В школах Архангельской области восстановят бассейны

В школах Архангельской области восстановят бассейны

Правительство Архангельской области в 2022 году выделит на ремонт бассейнов в школах более 20 млн рублей. Первым будет отремонтирован бассейн в Северодвинской школе №28. Также будет восстановлен бассейн в Морской кадетской школе имени адмирала П.Г. Котова. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Архангельской области.

Необходимость ремонта обсуждалась на встрече главы региона Александра Цыбульского с депутатом Госдумы Александром Спиридоновым.

Сейчас в образовательных организациях Северодвинска работают 18 бассейнов, 11 из них – в детских садах. За последние два года бассейны были отремонтированы в школах №13 и 29. 

Для восстановления бассейнов Морской кадетской и 28-й школы будут привлечены средства как из областного, так и из городского бюджета. 

Кроме того, во время визита Северодвинска Александр Цыбульский посетил среднюю школу №13. В школе недавно был обновлен корпус, где занимаются начальные классы. В учебном заведении продолжается капремонт: в школе будут заменены водопроводные трубы, обновлена кровля. Ремонт пройдет также в пищеблоке, столовой и учебных кабинетах.

Со второй четверти, которая началась 8 ноября, все ученики первых – вторых классов школы №13 продолжат обучение уже в здании начальной школы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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