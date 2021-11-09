В школы Приморья по нацпроекту «Образование» поступили почти 3 тысячи ноутбуков

В школы Приморья по национальному проекту «Образование» поступили почти 3 тысячи ноутбуков, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

В регионе оснастили 104 школы. Каждая из них получила по 28 единиц техники. Общая стоимость закупки составила 197,5 миллиона рублей.

«Общеобразовательным учреждениям передано всего 2912 ноутбуков. Техника предназначена для детей. Она не закреплена за конкретным классом, при необходимости может использоваться на разных предметах и в разных кабинетах», – подчеркнула руководитель проектного офиса модельного регионального центра Приморского края Анна Меховская.

Она также добавила, что всего в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» на оснащение приморских образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 2021–2022 годах будет направлено в общей сложности 368 миллионов рублей.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.