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В Skater XL добавили редактор карт на Xbox

В Skater XL добавили редактор карт на Xbox


Разработчики игры Skater XL начали стадию активного альфа-тестирования редактора карт на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Теперь игроки на консолях могут включить в настройках игры Skater XL режим DIY Map Editor Alpha. Это редактор карт, который некоторое время назад стал доступен на PC, а теперь добрался до консолей.

Режим DIY Map Editor позволяет игрокам создавать свои уникальные трассы. Игроки могут устанавливать и перемещать различные объекты, как показано в трейлере ниже.


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Разработчики отмечают, что режим DIY Map Editor пока действует в рамках альфа-тестирования на приставках Xbox и Playstation.

Напомним, сама игра Skater XL доступна на консолях Xbox уже больше года, с июля 2020 года.

Skater XL

Skater XL — это эволюция игрового процесса в скейтбординге. Благодаря независимой системе управления ногой и уникальному игровому процессу, основанному на физике, любители скейтбординга наконец-то получили выразительное управление, о котором они всегда мечтали.
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По материалам: newxboxone

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