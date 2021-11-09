В Забайкальский край поступило более 40 новых школьных автобусов

В Забайкальский край поступил 41 новый школьный автобус, сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

«В 2021 году регион получил 67 единиц автобусной техники. Выдача будет происходить в два этапа... До конца этого месяца будут выданы оставшиеся 26 автобусов», – сказала министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Торжественная передача состоится в Чите 9 ноября. Ключи вручат руководителям образовательных организаций.