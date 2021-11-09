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Вандалы испортили резиновое покрытие детской площадки на Якоби

Вандалы испортили резиновое покрытие детской площадки на Якоби

Вандалы испортили резиновое покрытие на еще не сданной подрядчиком детской площадке в зоне отдыха на Якоби. Об этом сообщается на странице МКУ «Городская среда» Иркутска в «Инстаграм».

«Особенно „любят“ вандалы новые объекты. Бьют новые фонари в парках и скверах, ломают урны, настилы - разрушают то, во что было вложено немало сил и средств. Так без внимания хулиганов не осталось благоустройство детской площадки на Якоби. Данная территория еще даже не сдана подрядной организацией в эксплуатацию, но покрытие из резинопола уже пострадало», – говорится в сообщении.


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По материалам: irk

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Вандалы испортили резиновое покрытие детской площадки на Якоби
Вандалы испортили резиновое покрытие детской площадки на Якоби

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