Вандалы испортили резиновое покрытие детской площадки на Якоби

Вандалы испортили резиновое покрытие на еще не сданной подрядчиком детской площадке в зоне отдыха на Якоби. Об этом сообщается на странице МКУ «Городская среда» Иркутска в «Инстаграм».

«Особенно „любят“ вандалы новые объекты. Бьют новые фонари в парках и скверах, ломают урны, настилы - разрушают то, во что было вложено немало сил и средств. Так без внимания хулиганов не осталось благоустройство детской площадки на Якоби. Данная территория еще даже не сдана подрядной организацией в эксплуатацию, но покрытие из резинопола уже пострадало», – говорится в сообщении.



