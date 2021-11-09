Ваш Знак Марса при рождении: как он влияет на ваши успехи

Вадим Карасев

Марс — очень сильная планета с мощной энергетикой. Она влияет на нашу удачу, настроение, мотивацию. Очень важно знать, в каком Знаке был Марс в момент вашего рождения.

Энергетика красной планеты всегда ассоциировалась с грубой силой, но не всегда она делает нас неуступчивыми и агрессивными.

Овен

Пребывание планеты агрессии и мужества в первом доме гороскопа в момент вашего рождения — это хороший знак. Это говорит о том, что вы являетесь настоящим воином. Вам стоит пересмотреть свое отношение к страхам и комплексам. Вы выше них и можете победить любой ментальный недуг.

Телец

Марс мог наделить вас излишним беспокойством, если был в момент вашего рождения в Тельце. Вам стоит победить свою мнительность, потому что ваши переживания в 80-90% случаев являются пустыми и абсолютно бесполезными. Без них вам будет жить проще и легче.

Близнецы

Марс в Близнецах — это не самое лучшее положение планеты в день вашего рождения. В таком положении планета делает людей чрезмерно амбициозными. Из-за этого теряются концентрация и внимательность. Старайтесь ставить перед собой только достижимые цели и не рискуйте.

Рак

Если Марс пребывал в Раке в день вашего рождения, то в амурных делах вам стоит быть осторожнее. Важно вести себя максимально спокойно и без агрессии по отношению к родственникам и друзьям. В противном случае вы можете оттолкнуть от себя близких людей, сильно обидеть их.

Лев

Марс в пятом доме наделяет только что родившегося человека ярко выраженными лидерскими качествами. Из вас может получиться отличный начальник и лидер, бизнесмен. Если вы не достигли больших высот, то вам стоит поверить в себя, ведь Марс на вашей стороне и желает вам лучшего.

Дева

Довольно напряженное положение планеты. Если Марс пребывал в Деве в тот момент, когда вы родились, то это делает вас достаточно грубыми и неуступчивыми по отношению к окружающим. Марс в шестом доме толкает людей, родившихся под его влиянием, на критику в адрес близких.

Весы

Марс в Весах практически нейтрален. Такие люди лишены амбиций, но как плюс можно отметить их доброту, уступчивость. Также такие люди прекрасно умеют решать проблемы в отношениях. Им можно доверять свои секреты, открывать душу, рассказывать о своих эмоциях.

Скорпион

Пребывание Марса в Скорпионе в момент рождения делает человека склонным доминировать в общении со всеми вокруг, властным, жадным и ревнивым. С другой стороны, есть и плюсы, например, целеустремленность, умение быстро принимать важные решения.

Стрелец

Марс в Стрельце при рождении дает человеку мужество и чувство справедливости. Еще такие люди крайне умны. У них отлично развита интуиция, а еще они невосприимчивы к порче. Вероятность того, что их кто-то сглазит, крайне мала. У этих людей очень стойкая психика.

Козерог

Если вы родились в тот момент, когда Марс пребывал в Козероге, то можете считать себя большими везунчиками, поскольку вы являетесь человеком, который способен на многое. Если вы думаете, что это не так, вы ошибаетесь. У вас есть шанс стать очень богатым и успешным человеком.

Водолей

Марс в Водолее в день вашего появления на свет — это очень хорошо. Скорее всего, вы любите свободу и цените ее превыше всего. Вы до последнего боретесь за свои идеалы и умеете грамотно распределять свои силы и время. Ваше биополе очень сильно, а ваша уверенность непробиваема.

Рыбы

Если Марс пребывал в Знаке Рыб в день вашего рождения, то это значит, что вы можете часто испытывать сомнения. С другой стороны, у вас есть и некоторые таланты. Например, вы можете управлять людьми, заставляя их делать то, что нужно вам. У вас есть дар к убеждению.