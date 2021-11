Xbox One не попал в список потенциально лучших игровых устройств 50-летия





Портал Gamesradar, организаторы премии Golden Joystick Awards, запустил голосование за звание лучших игр и лучших игровых устройств всех времен. Голосование приурочено к 50-летию игровой индустрии, как заявляет авторитетное игровое издание, отсчитывать стоит с даты выхода Computer Space (1971 год).

Проголосовать можно на сайте Gamesradar. Игровая приставка Xbox One не попала в список потенциально лучших игровых устройств 50-летия, но Xbox 360 в этом списке присутствует.

За одно из следующих устройство можно проголосовать в списке лучших игровых устройств по версии Golden Joystick Awards:

PCAmiga 500Atari 2600Commodore 64DreamcastGameCubeGame BoyGame Boy AdvanceNESNintendo 64Nintendo DSPlayStationPlayStation 2PlayStation 4Sega Mega DriveSega SaturnSNESXbox 360WiiZX Spectrum

Что касается лучших игр за 50 лет, претенденты следующие:

Call of Duty 4: Modern WarfareDark SoulsDoom (1993)GTA VHalf-Life 2Halo: Combat EvolvedMetal Gear SolidMinecraftPac-ManPokemon GoPortalSimCity (1989)Space InvadersStreet Fighter IISuper Mario 64Super Mario Bros. 3Super Mario KartTetrisThe Last of UsThe Legend of Zelda: Breath of the Wild