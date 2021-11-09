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Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция

Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция
Продолжение новости:

Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября

9 ноября пройдет заседание Стратегического совета Иркутской области под председательством Александра Ведерникова. Начало в 14:00.

Участники утвердят регламент Стратегического совета, а также обсудят проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года. IRK.ru проведет прямую текстовую трансляцию с заседания.

Онлайн-трансляция



14:03



Добрый день, уважаемые читатели!





14:03



С минуту на минуту начнется заседание Стратегического совета Иркутской области.





14:04



Сегодня члены совета утвердят регламент Стратегического совета, а также обсудят проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.





14:06



Открывает заседание спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. Он подчеркнул первостепенную роль исполнительной власти в стратегии развития и передал слово председателю правительства региона Константину Зайцеву.





14:08



— Сегодня проходит первая, установочная встреча по обсуждению стратегии — важного документа для Иркутской области. Он прошел согласование в Минсоцразвития РФ.

Спикер кабмина отмечает, что экономические условия меняются с каждым годом, поэтому в документ требуется внести корректировки. Он обратился к участникам совещания с просьбой помочь в доработке проекта.





14:09



В совет входят 12 представителей правительства региона и 12 — от Заксобрания.





14:11



Продолжает Александр Ведерников:
— Участники подбирались так, чтобы стратегия в итоге стала основополагающим документом в Иркутской области. Нужно, чтобы стратегия работала на развитие региона и была инвестиционно привлекательна. Мы долгое время жили без стратегии. Важна подстройка стратегии под федеральные документы. Нужно будет не одно заседание, а постоянные.





14:13



— В нашем регионе достаточно вопросов, которые требуют вашей экспертной оценки (обращается к участникам). На ближайшей сессии 18 ноября будет вынесен вопрос о принятии стратегии в первом чтении. Во втором чтении будут приняты поправки и стратегия — в окончательном чтении, — отметил спикер.





14:15








14:16



Обсуждается регламент заседания.





14:17



Принято единогласно.





14:18



Первый докладчик - министр экономического развития Наталья Гершун.





14:19








14:21



Цель стратегии: Иркутская область — регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим региона, - говорит министр.





14:21



Наталья Гершун рассказывает о ситуации со здравоохранением с регионе, проблемах и задачах.





14:22



Затрагивает тему образования.





14:23



Подчеркивает, что есть проблема с местами в дошкольных учреждениях.
- К 2036 году мы ожидаем 100% доступность дошкольного образования, - продолжает глава ведомства.





14:23



Отмечает, что необходимо популяризировать тему спорта в регионе.





14:24



Проблемы и задачи в культурной сфере:





14:25



— В этой сфере у нас есть недостаток кадрового потенциала и узких специалистов. Стратегия предполагает полностью отреставрировать все объекты культурного наследия.





14:25








14:27



— Мы ждем, что увеличится доля участников в молодежных мероприятиях и снизится уровень наркомании.





14:28



Следующий аспект: жилье и городская среда.





14:28








14:30



Среди острых проблем: большой объем аварийного жилья — более 400 тысяч квадратных метров, высокие цены на жилье, наличие обманутых дольщиков (28 объектов на 01.01.2020), высокая степень износа асфальтового покрытия дворов, мало парковок.





14:30



По сфере ЖКХ: поэтапная газификация региона — главное решение для этой сферы. Изношен городской и муниципальный транспорт. Аэропорты региона и речные порты требуют модернизации.





14:31



Экологическая повестка:





14:32



Наш регион находится в тройке последних мест среди регионов по экологическому рейтингу.





14:33








14:34








14:34



— Малый и средний бизнес сейчас не имеет возможности развиваться в полную силу.





14:34



Главная задача по развитию предпринимательства — это курс развития на экспорт в малом и среднем бизнесе.





14:35








14:35








14:36



Развитие туризма - также одна из важнейших задач в стратегии.





14:36



У нас сильно изношена туристическая инфраструктура, дорогие авиабилеты.





14:37



Согласно стратегии планируется увеличение турпотока в 2-3 раза.





14:37



В сельских территориях существует проблема оттока населения.





14:38



- Вот, как будут развиваться территории, - показывает министр слайд.





14:39



Проект стратегии согласован с федеральными органами власти.





14:40



- В сентябре 2020 года мы получили соответствующее заключение от Минэконом РФ, — закончила доклад Наталья Гершун.





14:41



Константин Зайцев предлагает начать обсуждение.





14:45



Евгений Орачевский:
— А что будет, если документ не будет принят? Что регион теряет?
— Иркутская область сейчас входит в три региона РФ, у которой нет стратегии развития, - отвечает Гершун. - Поэтому ее принятие очень важно.





14:48



Следующий вопрос:
— Можно ли использовать возможности малого и среднего бизнеса для участия в перечисленных ваших программах?





14:48



- Да, безусловно, сейчас есть бизнес, который помогает населению, но у нас есть дорожные карты по различным программам и их выполнение невозможно теми темпами, которые существуют сейчас, - говорит министр,





14:50



- Как стратегия соотносится к стратегии национальных проектов?





14:51



— Стратегия полностью учитывает национальные проекты.





14:54



Гершун, отвечая на вопрос о возможных корректировках в стратегии, отметила, что раз в три года будут вносить в документ соответствующие изменения.





15:01



Александр Ведерников:
— В стратегию должны войти все задачи, включая те, которые принять будет сложно. Такие как решение экологических проблем, газификации. Стратегия — это важный механизм. Именно от нее должны строиться все проекты в Иркутской области.





15:08



Члены совета обсуждают возможность внесения корректировок.





15:09



Александр Ведерников отмечает, что все предложения будут приниматься письменно.





15:18



Представители бизнеса говорят, что в стратегии важно предусмотреть не только ответственность бизнеса перед государством, но и государства пред бизнесом. Тогда можно будет снять значительную нагрузку с бюджета.





15:18








15:20



Депутат Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов говорит, что сейчас важно принять стратегический план.





15:26



Члены совета обсуждают, что стратегия должна быть понятным документом, написанным доступным языком.





15:27



Несколько экспертов поддерживают стратегию и отмечают, что после доработки это будет документ, на который можно будет опираться всем сферам экономики.





15:28



— Я понимаю, что у каждого есть, что сказать, — говорит Александр Ведерников. — Минэком региона будет принимать от всех предложения и замечания, чтобы потом все можно было обсуждать и дорабатывать.





15:29



Константин Зайцев:
— Мы сейчас зашли в инвестиционный бюджетный кредит. Нам уже согласовали строительство теплотрассы Ангарск-Иркутск, она решит многие экологические проблемы.





15:35



В общем, я тоже посмотрел достаточно внимательно план социально экономического развития, у меня у самого много вопросов.





15:36



— Мы заложники своих желаний и законодательства на всех уровнях. Мы их обязаны выполнять. Это детальная работа, которой мы должны заниматься. Это и благосостояние населения. Это все в совокупности приведет к результатам. Показатели достаточно неплохие. их нужно в течение 3 лет корректировать и выполнять.





15:37



Александр Ведерников поблагодарил всех за работу.





15:37



Заседание завершено.





15:37



Спасибо за внимание и до новых встреч!

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По материалам: irk

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