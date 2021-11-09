Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция
Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября
9 ноября пройдет заседание Стратегического совета Иркутской области под председательством Александра Ведерникова. Начало в 14:00.
Участники утвердят регламент Стратегического совета, а также обсудят проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года. IRK.ru проведет прямую текстовую трансляцию с заседания.
Онлайн-трансляция
14:03
Добрый день, уважаемые читатели!
14:03
С минуту на минуту начнется заседание Стратегического совета Иркутской области.
14:04
Сегодня члены совета утвердят регламент Стратегического совета, а также обсудят проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.
14:06
Открывает заседание спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. Он подчеркнул первостепенную роль исполнительной власти в стратегии развития и передал слово председателю правительства региона Константину Зайцеву.
14:08
— Сегодня проходит первая, установочная встреча по обсуждению стратегии — важного документа для Иркутской области. Он прошел согласование в Минсоцразвития РФ.
Спикер кабмина отмечает, что экономические условия меняются с каждым годом, поэтому в документ требуется внести корректировки. Он обратился к участникам совещания с просьбой помочь в доработке проекта.
14:09
В совет входят 12 представителей правительства региона и 12 — от Заксобрания.
14:11
Продолжает Александр Ведерников:
— Участники подбирались так, чтобы стратегия в итоге стала основополагающим документом в Иркутской области. Нужно, чтобы стратегия работала на развитие региона и была инвестиционно привлекательна. Мы долгое время жили без стратегии. Важна подстройка стратегии под федеральные документы. Нужно будет не одно заседание, а постоянные.
14:13
— В нашем регионе достаточно вопросов, которые требуют вашей экспертной оценки (обращается к участникам). На ближайшей сессии 18 ноября будет вынесен вопрос о принятии стратегии в первом чтении. Во втором чтении будут приняты поправки и стратегия — в окончательном чтении, — отметил спикер.
14:15
14:16
Обсуждается регламент заседания.
14:17
Принято единогласно.
14:18
Первый докладчик - министр экономического развития Наталья Гершун.
14:19
14:21
Цель стратегии: Иркутская область — регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим региона, - говорит министр.
14:21
Наталья Гершун рассказывает о ситуации со здравоохранением с регионе, проблемах и задачах.
14:22
Затрагивает тему образования.
14:23
Подчеркивает, что есть проблема с местами в дошкольных учреждениях.
- К 2036 году мы ожидаем 100% доступность дошкольного образования, - продолжает глава ведомства.
14:23
Отмечает, что необходимо популяризировать тему спорта в регионе.
14:24
Проблемы и задачи в культурной сфере:
14:25
— В этой сфере у нас есть недостаток кадрового потенциала и узких специалистов. Стратегия предполагает полностью отреставрировать все объекты культурного наследия.
14:25
14:27
— Мы ждем, что увеличится доля участников в молодежных мероприятиях и снизится уровень наркомании.
14:28
Следующий аспект: жилье и городская среда.
14:28
14:30
Среди острых проблем: большой объем аварийного жилья — более 400 тысяч квадратных метров, высокие цены на жилье, наличие обманутых дольщиков (28 объектов на 01.01.2020), высокая степень износа асфальтового покрытия дворов, мало парковок.
14:30
По сфере ЖКХ: поэтапная газификация региона — главное решение для этой сферы. Изношен городской и муниципальный транспорт. Аэропорты региона и речные порты требуют модернизации.
14:31
Экологическая повестка:
14:32
Наш регион находится в тройке последних мест среди регионов по экологическому рейтингу.
14:33
14:34
14:34
— Малый и средний бизнес сейчас не имеет возможности развиваться в полную силу.
14:34
Главная задача по развитию предпринимательства — это курс развития на экспорт в малом и среднем бизнесе.
14:35
14:35
14:36
Развитие туризма - также одна из важнейших задач в стратегии.
14:36
У нас сильно изношена туристическая инфраструктура, дорогие авиабилеты.
14:37
Согласно стратегии планируется увеличение турпотока в 2-3 раза.
14:37
В сельских территориях существует проблема оттока населения.
14:38
- Вот, как будут развиваться территории, - показывает министр слайд.
14:39
Проект стратегии согласован с федеральными органами власти.
14:40
- В сентябре 2020 года мы получили соответствующее заключение от Минэконом РФ, — закончила доклад Наталья Гершун.
14:41
Константин Зайцев предлагает начать обсуждение.
14:45
Евгений Орачевский:
— А что будет, если документ не будет принят? Что регион теряет?
— Иркутская область сейчас входит в три региона РФ, у которой нет стратегии развития, - отвечает Гершун. - Поэтому ее принятие очень важно.
14:48
Следующий вопрос:
— Можно ли использовать возможности малого и среднего бизнеса для участия в перечисленных ваших программах?
14:48
- Да, безусловно, сейчас есть бизнес, который помогает населению, но у нас есть дорожные карты по различным программам и их выполнение невозможно теми темпами, которые существуют сейчас, - говорит министр,
14:50
- Как стратегия соотносится к стратегии национальных проектов?
14:51
— Стратегия полностью учитывает национальные проекты.
14:54
Гершун, отвечая на вопрос о возможных корректировках в стратегии, отметила, что раз в три года будут вносить в документ соответствующие изменения.
15:01
Александр Ведерников:
— В стратегию должны войти все задачи, включая те, которые принять будет сложно. Такие как решение экологических проблем, газификации. Стратегия — это важный механизм. Именно от нее должны строиться все проекты в Иркутской области.
15:08
Члены совета обсуждают возможность внесения корректировок.
15:09
Александр Ведерников отмечает, что все предложения будут приниматься письменно.
15:18
Представители бизнеса говорят, что в стратегии важно предусмотреть не только ответственность бизнеса перед государством, но и государства пред бизнесом. Тогда можно будет снять значительную нагрузку с бюджета.
15:18
15:20
Депутат Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов говорит, что сейчас важно принять стратегический план.
15:26
Члены совета обсуждают, что стратегия должна быть понятным документом, написанным доступным языком.
15:27
Несколько экспертов поддерживают стратегию и отмечают, что после доработки это будет документ, на который можно будет опираться всем сферам экономики.
15:28
— Я понимаю, что у каждого есть, что сказать, — говорит Александр Ведерников. — Минэком региона будет принимать от всех предложения и замечания, чтобы потом все можно было обсуждать и дорабатывать.
15:29
Константин Зайцев:
— Мы сейчас зашли в инвестиционный бюджетный кредит. Нам уже согласовали строительство теплотрассы Ангарск-Иркутск, она решит многие экологические проблемы.
15:35
В общем, я тоже посмотрел достаточно внимательно план социально экономического развития, у меня у самого много вопросов.
15:36
— Мы заложники своих желаний и законодательства на всех уровнях. Мы их обязаны выполнять. Это детальная работа, которой мы должны заниматься. Это и благосостояние населения. Это все в совокупности приведет к результатам. Показатели достаточно неплохие. их нужно в течение 3 лет корректировать и выполнять.
15:37
Александр Ведерников поблагодарил всех за работу.
15:37
Заседание завершено.
15:37
Спасибо за внимание и до новых встреч!