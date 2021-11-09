Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция

Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября

Продолжение новости:

9 ноября пройдет заседание Стратегического совета Иркутской области под председательством Александра Ведерникова. Начало в 14:00.

Участники утвердят регламент Стратегического совета, а также обсудят проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года. IRK.ru проведет прямую текстовую трансляцию с заседания.

Онлайн-трансляция

14:03

Добрый день, уважаемые читатели!

14:03

С минуту на минуту начнется заседание Стратегического совета Иркутской области.

14:04

Сегодня члены совета утвердят регламент Стратегического совета, а также обсудят проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.

14:06

Открывает заседание спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. Он подчеркнул первостепенную роль исполнительной власти в стратегии развития и передал слово председателю правительства региона Константину Зайцеву.

14:08

— Сегодня проходит первая, установочная встреча по обсуждению стратегии — важного документа для Иркутской области. Он прошел согласование в Минсоцразвития РФ.

Спикер кабмина отмечает, что экономические условия меняются с каждым годом, поэтому в документ требуется внести корректировки. Он обратился к участникам совещания с просьбой помочь в доработке проекта.

14:09

В совет входят 12 представителей правительства региона и 12 — от Заксобрания.

14:11

Продолжает Александр Ведерников:

— Участники подбирались так, чтобы стратегия в итоге стала основополагающим документом в Иркутской области. Нужно, чтобы стратегия работала на развитие региона и была инвестиционно привлекательна. Мы долгое время жили без стратегии. Важна подстройка стратегии под федеральные документы. Нужно будет не одно заседание, а постоянные.

14:13

— В нашем регионе достаточно вопросов, которые требуют вашей экспертной оценки (обращается к участникам). На ближайшей сессии 18 ноября будет вынесен вопрос о принятии стратегии в первом чтении. Во втором чтении будут приняты поправки и стратегия — в окончательном чтении, — отметил спикер.

14:15





14:16

Обсуждается регламент заседания.

14:17

Принято единогласно.

14:18

Первый докладчик - министр экономического развития Наталья Гершун.

14:19





14:21

Цель стратегии: Иркутская область — регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим региона, - говорит министр.

14:21

Наталья Гершун рассказывает о ситуации со здравоохранением с регионе, проблемах и задачах.

14:22

Затрагивает тему образования.

14:23

Подчеркивает, что есть проблема с местами в дошкольных учреждениях.

- К 2036 году мы ожидаем 100% доступность дошкольного образования, - продолжает глава ведомства.

14:23

Отмечает, что необходимо популяризировать тему спорта в регионе.

14:24

Проблемы и задачи в культурной сфере:

14:25

— В этой сфере у нас есть недостаток кадрового потенциала и узких специалистов. Стратегия предполагает полностью отреставрировать все объекты культурного наследия.

14:25





14:27

— Мы ждем, что увеличится доля участников в молодежных мероприятиях и снизится уровень наркомании.

14:28

Следующий аспект: жилье и городская среда.

14:28





14:30

Среди острых проблем: большой объем аварийного жилья — более 400 тысяч квадратных метров, высокие цены на жилье, наличие обманутых дольщиков (28 объектов на 01.01.2020), высокая степень износа асфальтового покрытия дворов, мало парковок.

14:30

По сфере ЖКХ: поэтапная газификация региона — главное решение для этой сферы. Изношен городской и муниципальный транспорт. Аэропорты региона и речные порты требуют модернизации.

14:31

Экологическая повестка:

14:32

Наш регион находится в тройке последних мест среди регионов по экологическому рейтингу.

14:33





14:34





14:34

— Малый и средний бизнес сейчас не имеет возможности развиваться в полную силу.

14:34

Главная задача по развитию предпринимательства — это курс развития на экспорт в малом и среднем бизнесе.

14:35





14:35





14:36

Развитие туризма - также одна из важнейших задач в стратегии.

14:36

У нас сильно изношена туристическая инфраструктура, дорогие авиабилеты.

14:37

Согласно стратегии планируется увеличение турпотока в 2-3 раза.

14:37

В сельских территориях существует проблема оттока населения.

14:38

- Вот, как будут развиваться территории, - показывает министр слайд.

14:39

Проект стратегии согласован с федеральными органами власти.

14:40

- В сентябре 2020 года мы получили соответствующее заключение от Минэконом РФ, — закончила доклад Наталья Гершун.

14:41

Константин Зайцев предлагает начать обсуждение.

14:45

Евгений Орачевский:

— А что будет, если документ не будет принят? Что регион теряет?

— Иркутская область сейчас входит в три региона РФ, у которой нет стратегии развития, - отвечает Гершун. - Поэтому ее принятие очень важно.

14:48

Следующий вопрос:

— Можно ли использовать возможности малого и среднего бизнеса для участия в перечисленных ваших программах?

14:48

- Да, безусловно, сейчас есть бизнес, который помогает населению, но у нас есть дорожные карты по различным программам и их выполнение невозможно теми темпами, которые существуют сейчас, - говорит министр,

14:50

- Как стратегия соотносится к стратегии национальных проектов?

14:51

— Стратегия полностью учитывает национальные проекты.

14:54

Гершун, отвечая на вопрос о возможных корректировках в стратегии, отметила, что раз в три года будут вносить в документ соответствующие изменения.

15:01

Александр Ведерников:

— В стратегию должны войти все задачи, включая те, которые принять будет сложно. Такие как решение экологических проблем, газификации. Стратегия — это важный механизм. Именно от нее должны строиться все проекты в Иркутской области.

15:08

Члены совета обсуждают возможность внесения корректировок.

15:09

Александр Ведерников отмечает, что все предложения будут приниматься письменно.

15:18

Представители бизнеса говорят, что в стратегии важно предусмотреть не только ответственность бизнеса перед государством, но и государства пред бизнесом. Тогда можно будет снять значительную нагрузку с бюджета.

15:18





15:20

Депутат Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов говорит, что сейчас важно принять стратегический план.

15:26

Члены совета обсуждают, что стратегия должна быть понятным документом, написанным доступным языком.

15:27

Несколько экспертов поддерживают стратегию и отмечают, что после доработки это будет документ, на который можно будет опираться всем сферам экономики.

15:28

— Я понимаю, что у каждого есть, что сказать, — говорит Александр Ведерников. — Минэком региона будет принимать от всех предложения и замечания, чтобы потом все можно было обсуждать и дорабатывать.

15:29

Константин Зайцев:

— Мы сейчас зашли в инвестиционный бюджетный кредит. Нам уже согласовали строительство теплотрассы Ангарск-Иркутск, она решит многие экологические проблемы.

15:35

В общем, я тоже посмотрел достаточно внимательно план социально экономического развития, у меня у самого много вопросов.

15:36

— Мы заложники своих желаний и законодательства на всех уровнях. Мы их обязаны выполнять. Это детальная работа, которой мы должны заниматься. Это и благосостояние населения. Это все в совокупности приведет к результатам. Показатели достаточно неплохие. их нужно в течение 3 лет корректировать и выполнять.

15:37

Александр Ведерников поблагодарил всех за работу.

15:37

Заседание завершено.

15:37

Спасибо за внимание и до новых встреч!